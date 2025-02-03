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  • اشعر بإيقاع الموسيقى وليس بسماعات الأذن اشعر بإيقاع الموسيقى وليس بسماعات الأذن اشعر بإيقاع الموسيقى وليس بسماعات الأذن

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT2139BK/97

    اشعر بإيقاع الموسيقى وليس بسماعات الأذن

    استمتع بصوت صاخب مع راحة فعلية أينما تذهب بفضل هذه السماعات التي لا تأتي مع رؤوس أذن والتي تتميز بعلبتها الصغيرة، والجهير الديناميكي الذي يمنحك جهيرًا أعمق بأصوات منخفضة وعناصر التحكم باللمس التي يمكن تخصيصها.

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    متوفر في:

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

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    اشعر بإيقاع الموسيقى وليس بسماعات الأذن

    • سماعات أذن من دون رؤوس أذن
    • صوت طبيعي. جهير ديناميكي
    • علبة شحن بحجم الجيب
    • مكالمات واضحة
    سماعات أذن صغيرة ومريحة. من دون رؤوس أذن ولا تسبب ضغطًا

    سماعات أذن صغيرة ومريحة. من دون رؤوس أذن ولا تسبب ضغطًا

    إذا كنت لا تحب الشعور برؤوس الأذن داخل قناتك السمعية، فإن سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية هذه مناسبة لك! تستقر كل سماعة أذن في أذنك الخارجية، وتحافظ السيقان الرفيعة على ثباتها بأمان. ولأن رؤوس الأذن لا تدخل قناتك السمعية، لن تشعر بالضغط حتى في أثناء الاستماع لفترات طويلة.

    صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

    صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

    قد تكون سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه صغيرة الحجم، ولكنك لن تحتاج إلى رفع مستوى الصوت للحصول على أفضل صوت من مشغلاتها بحجم 13 مم. نشط الجهير الديناميكي عبر سماعة الأذن اليسرى أو تطبيق Philips Headphones، ويمكنك الاستمتاع بالقوة الكاملة للجهير المفضل لديك حتى لو كنت تستمع إليه بصوت منخفض.

    مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

    مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

    عندما تكون في مكالمة، سيكون صوتك عاليًا وواضحًا. يلتقط ميكروفونان موجهان للصوت صوتك بدقة فيما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على إسكات بعض الضوضاء الخلفية من حولك. يمكنك الرد على المكالمات عبر أزرار التحكم باللمس الموجودة على أي من سماعتي الأذن.

    ما يصل إلى 28 ساعة من وقت التشغيل. علبة شحن بحجم الجيب

    يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً لمدة 7 ساعات، و21 ساعة إضافية من العلبة. وإذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، فضع سماعات الأذن في العلبة لمدة 15 دقيقة فقط وستحصل على ساعة إضافية. تستغرق ساعتين لإعادة شحن سماعات الأذن بالكامل، ويمكن شحن العلبة عبر USB-C.

    تطبيق Philips Headphones. تخصيص أزرار التحكم باللمس في سماعتي الأذن

    يمكنك استخدام تطبيق Philips Headphones لإدارة الأجهزة التي تتصل بها أو العثور على سماعة أذن مفقودة! يمكنك أيضًا تخصيص أزرار التحكم باللمس للتشغيل والإيقاف المؤقت وتخطي الأغاني وضبط مستوى الصوت لسماعة الأذن اليسرى أو اليمنى: وذلك مفيد جدًا إذا كنت تستخدم الوضع الأحادي للاستماع عبر سماعة أذن واحدة فقط في أثناء شحن الأخرى.

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    تتميز سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية هذه بتصنيف IPX4 بمقاومتها للطرطشة بالكامل. لن تتأثر بالقليل من العرق ولا داعي للقلق بشأن التعرض للمطر.

    اتصال Bluetooth متعدد النقاط ثابت

    يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس، ويمكنك الاتصال بجهازين يعملان بتقنية Bluetooth (iOS أو Android) في الوقت نفسه. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك من دون انخفاضات مزعجة في الصوت.

    صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips

    استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى المدونات الصوتية! تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بمشغّلات صوت كبيرة بحجم 13 مم، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيًا كان ما تفعله، سوف تستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      قطر السماعة
      13 مم
      نوع المشغل
      ديناميكي
      المقاومة
      16 أوم
      الحساسية
      94 ديسيبل (1 كيلوهرتز، -10 ديسيبل نسبة إلى المقياس الكامل)
      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      طاقة الإدخال القصوى
      10 ملي واط

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.3
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC

    • الكرتونة الخارجية

      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      GTIN
      1 48 95229 14008 7
      الطول
      24,80 سم
      العرض
      22,30 سم
      الوزن الإجمالي
      2,763 كجم
      الوزن الصافي
      1,42 كجم
      وزن العلبة فارغة
      1,343 كجم
      الارتفاع
      21,20 سم

    • الملاءمة

      المقاومة للمياه
      IPX4
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس
      Google Fast Pair
      نعم

    • الكرتونة الداخلية

      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      GTIN
      2 48 95229 14008 4
      الطول
      11,50 سم
      العرض
      10,20 سم
      الارتفاع
      9,00 سم
      الوزن الإجمالي
      0,305 كجم
      الوزن الصافي
      0,18 كجم
      وزن العلبة فارغة
      0,125 كجم

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت تشغيل الموسيقى
      7 + 21  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 1 hr
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (Built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (Built-in)
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      50 مللي أمبير في الساعة
      سعة البطارية (العلبة)
      520 مللي أمبير في الساعة
      وزن البطارية (إجمالي)
      12,5 جم

    • أبعاد العلبة

      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 14008 0
      الارتفاع
      9,5 سم
      العرض
      9 سم
      العمق
      3,3 سم
      الوزن الإجمالي
      0,085 كجم
      الوزن الصافي
      0,059 كجم
      وزن العلبة فارغة
      0,026 كجم

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة أذن

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      2 mics

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      لمس متعدد الوظائف
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    • الأبعاد

      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      2,05 × 1,90 × 2,90 سم
      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      5,10 × 2,60 × 4,40 سم
      الوزن الإجمالي
      0,041 كجم

    Badge-D2C

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