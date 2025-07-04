تجعل تقنية الميكروفونات الأربعة المكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة

إذا كنت بصدد إجراء مكالمة، فسيندمج إعداد الميكروفونات الأربعة مع خوارزمية تقليل الضوضاء من أجل التقاط صوتك وإلغاء الضوضاء في الخلفية. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيسمع الشخص الذي تتحدث معه صوتك بوضوح ولن يضطر إلى سماع كل المحادثات الأخرى التي تدور حولك أيضًا!