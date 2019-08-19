TAUH201BK/00
هذا هو وقتك الخاص
ابتكر مساحتك الخاصة. فسماعات الرأس على الأذن هذه توفر لك صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وهي تتميّز بعصبة رأس خفيفة الوزن تمامًا إلى درجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها. كذلك، يقاوم السلك المسطّح التشابك، وغطاءا الأذنَين ناعمان ويمكن طيّهما بشكل مسطّح لدى حملها والتنقّل.إكتشف كلّ المميزات
متوفر في:
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.
تقدّم لك مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم صوتًا نقيًا وجهيرًا مدوّيًا.
يحافظ الميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت أثناء التحدث وإجراء المكالمات.
يمكن طي غطائَي الأذنَين بشكل مسطح نحو الداخل لتتمكن من تخزينها بسهولة في جيبك أو حقيبتك، إذ يكفي أن تقوم بطيها لتتمكن من نقلها معك.
يسمح لك جهاز التحكّم المضمّن بتلقي مكالمة أو إيقاف تشغيل الأغاني مؤقتًا بسهولة، من دون لمس هاتفك الذكي. فالميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت يحافظ على نقاء الصوت أثناء التحدث وإجراء المكالمات.
تسمح لك سماعات الرأس على الأذن اللاسلكية هذه التي يبلغ وزنها 195 غ فحسب، بالاستمتاع بالأغاني والموسيقى براحة تامة.
تضمن الوسادات الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.
تصميم صغير وقابل للطيّ ومثالي للسفر، ما يسمح لك باصطحاب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
تصميم
UPC
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.