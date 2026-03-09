وداعًا للممسحة التقليدية، مرحباً OneUp!

عزز أداء الممسحة الكهربائية OneUp كم فيليبس مع المنظف المصمم خصيصًا لها. يضمن لمعانًا على جميع أنواع الأرضيات، تاركًا منزلك منعشًا ونظيفًا. مثالي للاستخدام على الأرضيات الصلبة والأسطح الحساسة والفوضى اليومية.