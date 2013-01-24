يتراكم الكلس أو الترسبات على القدر البخاري للملابس الذي يعمل بالبخار. وإذا لم تعمدي إلى إزالة الترسبات بشكل منتظم، ستظهر بقع بيضاء/بنية على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، لن يعمل البخار بأعلى قوة. لذلك، ننصحك بإزالة الترسبات بشكل منتظم، وبشكل خاص إذا كانت المياه لديك عسرة. أنقري أدناه لمعرفة كيفية إزالة الترسبات عن القدر البخاري للملابس من Philips.