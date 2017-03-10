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  • رغوة ناعمة ورائعة رغوة ناعمة ورائعة رغوة ناعمة ورائعة

    Milk Twister جهاز إزباد الحليب

    CA6500/63

    رغوة ناعمة ورائعة

    يمنحك جهاز إزياد الحليب من Philips الحرية الكاملة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من وصفات القهوة الساخنة والباردة في المنزل. فيمكنك تحضير القهوة ومشروبات الحليب بنكهة غنية مع رغوة حليب ناعمة ورائعة، بفضل أداة الخفق المبتكرة المخصصة للإزباد.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Milk Twister جهاز إزباد الحليب

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    رغوة ناعمة ورائعة

    استمتع بقهوتك أكثر من أي وقت مضى

    • طلاء مانع للالتصاق
    • سعة 120 مل من الحليب
    • يكفي لكوبَين من الكابوتشينو
    • يعدّ رغوة ساخنة وباردة
    متعدد الوظائف: مجموعة متنوعة من القهوة ومشروبات الحليب

    متعدد الوظائف: مجموعة متنوعة من القهوة ومشروبات الحليب

    لتحضير مجموعة متنوعة من وصفات القهوة اللذيذة الساخنة والباردة مثل الكابوتشينو واللاتيه، وأيضًا لتحضير مشروبات الحليب اللذيذة مثل الشاي بالحليب.

    طلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة

    طلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة

    لا يتطلب تنظيف جهاز Milk Twister من Philips أكثر من تشطيفه ومسحه بالمنشفة بفضل الطلاء المانع للالتصاق.

    رغوة حليب كافية لكوبَين من الكابوتشينو

    رغوة حليب كافية لكوبَين من الكابوتشينو

    مع سعة 120 مل، ستكفيك كمية رغوة الحليب المحضّرة في جهاز Milk Twister من Philips لإعداد كوبَين من الكابوتشينو

    عملية خفق مغناطيسية لرغوة فائقة النعومة

    عملية خفق مغناطيسية لرغوة فائقة النعومة

    عند تعيين درجة الحرارة والسرعة المثاليتَين، يقوم كل من جهاز Milk Twister وأداة الخفق المبتكرة المخصصة للإزباد بإعداد رغوة فائقة التماسك والنعومة.

    إزباد الحليب الساخن والبارد لمجموعة متنوعة من وصفات القهوة

    إزباد الحليب الساخن والبارد لمجموعة متنوعة من وصفات القهوة

    يوفر لك جهاز إزباد الحليب حرية ابتكار مجموعة متنوعة من وصفات القهوة الساخنة والباردة والاستمتاع بها في المنزل مثل اللاتيه ماكياتو أو الكابوتشينو أو القهوة المثلجة المثالية.

    قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة لتسهيل عملية الحمل والتثبيت

    قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة لتسهيل عملية الحمل والتثبيت

    يمكن رفع جهاز إزباد الحليب عن القاعدة لسكب رغوة الحليب بسهولة تامة، كما يسهّل الموصل المستدير تثبيت جهاز إزباد الحليب في مكانه.

    تشغيل سهل بلمسة زر واحدة

    يقدّم لك جهاز إزباد الحليب هذا زرًا يعمل بلمسة واحدة لتشغيل سهل.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      جهاز إزباد الحليب
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      الكفالة
      2 عاماً
      قابل للغسل في الجلاية
      لا

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      420-500 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      49 هرتز
      السعة
      120 مل
      وقت الإزباد
      130 ثانية

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      128 مم
      عرض المنتج
      128 مم
      ارتفاع المنتج
      194 مم
      وزن المنتج
      0,79 كجم
      طول الحزمة
      151 مم
      عرض الحزمة
      151 مم
      ارتفاع الحزمة
      217 مم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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