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Milk Twister

جهاز إزباد الحليب

CA6500/63
  • رغوة ناعمة ورائعة رغوة ناعمة ورائعة رغوة ناعمة ورائعة
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    Milk Twister جهاز إزباد الحليب

    CA6500/63

    رغوة ناعمة ورائعة

    يمنحك جهاز إزباد الحليب من Philips الحرية الكاملة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من وصفات القهوة الساخنة والباردة في المنزل. فيمكنك تحضير القهوة ومشروبات الحليب بنكهة غنية مع رغوة حليب ناعمة ورائعة، بفضل أداة الخفق المبتكرة المخصصة للإزباد. إكتشف كلّ المميزات

    Milk Twister جهاز إزباد الحليب

    رغوة ناعمة ورائعة

    يمنحك جهاز إزباد الحليب من Philips الحرية الكاملة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من وصفات القهوة الساخنة والباردة في المنزل. فيمكنك تحضير القهوة ومشروبات الحليب بنكهة غنية مع رغوة حليب ناعمة ورائعة، بفضل أداة الخفق المبتكرة المخصصة للإزباد. إكتشف كلّ المميزات

    رغوة ناعمة ورائعة

    يمنحك جهاز إزباد الحليب من Philips الحرية الكاملة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من وصفات القهوة الساخنة والباردة في المنزل. فيمكنك تحضير القهوة ومشروبات الحليب بنكهة غنية مع رغوة حليب ناعمة ورائعة، بفضل أداة الخفق المبتكرة المخصصة للإزباد. إكتشف كلّ المميزات

    Milk Twister جهاز إزباد الحليب

    رغوة ناعمة ورائعة

    يمنحك جهاز إزباد الحليب من Philips الحرية الكاملة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من وصفات القهوة الساخنة والباردة في المنزل. فيمكنك تحضير القهوة ومشروبات الحليب بنكهة غنية مع رغوة حليب ناعمة ورائعة، بفضل أداة الخفق المبتكرة المخصصة للإزباد. إكتشف كلّ المميزات

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      رغوة ناعمة ورائعة

      استمتع بقهوتك أكثر من أي وقت مضى

      • طلاء مانع للالتصاق
      • سعة 120 مل من الحليب
      • يكفي لكوبَين من الكابوتشينو
      • يعدّ رغوة ساخنة وباردة
      متعدد الوظائف: مجموعة متنوعة من القهوة ومشروبات الحليب

      متعدد الوظائف: مجموعة متنوعة من القهوة ومشروبات الحليب

      لتحضير مجموعة متنوعة من وصفات القهوة اللذيذة الساخنة والباردة مثل الكابوتشينو واللاتيه، وأيضًا لتحضير مشروبات الحليب اللذيذة مثل الشاي بالحليب.

      إزباد الحليب الساخن والبارد لمجموعة متنوعة من وصفات القهوة

      إزباد الحليب الساخن والبارد لمجموعة متنوعة من وصفات القهوة

      يوفر لك جهاز إزباد الحليب حرية ابتكار مجموعة متنوعة من وصفات القهوة الساخنة والباردة والاستمتاع بها في المنزل مثل اللاتيه ماكياتو أو الكابوتشينو أو القهوة المثلجة المثالية.

      طلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة

      طلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة

      لا يتطلب تنظيف خفاقة الحليب من Philips أكثر من تشطيفها ومسحها بالمنشفة بفضل الطلاء المانع للالتصاق.

      قطع سهلة الاستخدام وقابلة للغسل في الجلاية

      قطع سهلة الاستخدام وقابلة للغسل في الجلاية

      تم تزويد جهاز إزباد الحليب من Philips بأداة خفق وغطاء قابلَين للغسل في الجلاية لعملية تنظيف سهلة.

      رغوة حليب كافية لكوبَين

      رغوة حليب كافية لكوبَين

      مع سعة 120 مل، ستكفيك كمية رغوة الحليب المحضّرة في خفاقة الحليب من Philips لإعداد كوبَين.

      قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة لتسهيل عملية الحمل والتثبيت

      قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة لتسهيل عملية الحمل والتثبيت

      يمكن رفع جهاز إزباد الحليب عن القاعدة لسكب رغوة الحليب بسهولة تامة، كما يسهّل الموصل المستدير تثبيت جهاز إزباد الحليب في مكانه.

      تشغيل سهل بلمسة زر واحدة

      يقدّم لك جهاز إزباد الحليب هذا زرًا يعمل بلمسة واحدة لتشغيل سهل.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • اللون الخارجي

        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • المواصفات العامّة

        سهولة الاستخدام وراحة تامة
        إيقاف تشغيل تلقائي

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        الطاقة المستهلكة للتخمير
        420 - 500  واط

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        0,75  أمتار
        التردد
        50  هرتز
        وقت الإزباد
        130  ثانية
        فولتية
        220-240  فولت
        السعة
        120  مل

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد التغليف (العرض×العمق×الارتفاع
        151 x‏ 151‏ x‏ 217  ملليمترًا
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        130 x‏ 130‏ x‏ 200  ملليمترًا
        وزن المنتج
        0.6  كلغ

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