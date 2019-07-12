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  • Standard Product Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
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  • Front Product Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
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  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product Lifestyle Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product Lifestyle Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Alternative Product Photograph Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Alternative Product Photograph Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product Lifestyle Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product Lifestyle Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Packaging photograph Philips Premium Airfryer XXL HD9860/99
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Standard Product Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Main in-use photograph Philips Premium Airfryer XXL
  • Front Product Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Airfryer
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product Lifestyle Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product Lifestyle Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Alternative Product Photograph Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Alternative Product Photograph Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product Lifestyle Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Product Lifestyle Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90
  • Packaging photograph Philips Premium Airfryer XXL HD9860/99
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9860/90

تم إيقافه

PremiumAirfryer حجم XXL

HD9863/99

أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.

يتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL الجديد من Philips بإنجاز المهام والطهو نيابة عنك. تم تزويد جهاز Airfryer بتقنية الاستشعار الذكي، ما يجعله يعدّل الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا أثناء الطهو، لأطباق مطهية بطريقة مثالية. حدد البرنامج واستمتع بكل قضمة!

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أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.

  • تقنية الاستشعار الذكي

  • تقنية إزالة الدهون

  • تقنية Rapid Air

  • أسود، نحاسي، سعة 1,4 كجم

تطبيق واحد، المئات من الوصفات

تطبيق واحد، المئات من الوصفات

انتقل من مبتدئ في استخدام جهاز Airfryer إلى طاهٍ محترف باستخدام جهاز Airfryer مع تطبيق HomeID وجهاز Airfryer حجم XXL من Philips. تصفح المئات من الوصفات الرائعة وجرب الكثير من الأطباق الجديدة والشهية.

جهاز Airfryer الأصلي مع تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات*

جهاز Airfryer الأصلي مع تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات*

احصل على طعام مقلي صحي أكثر ومقرمش من الخارج وطري من الداخل مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*. يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن (بدلاً من الزيت) لقلي الطعام بدون إضافة الزيت أو بكمية قليلة منه. وتولّد تقنية Rapid Air من Philips تدفق هواء أسرع بـ 7 أضعاف لتحضير طعام مقرمش أكثر* ولذيذ.

متعدد الاستعمالات: القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين!

متعدد الاستعمالات: القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين!

يمكنك إعداد مئات الأطباق باستخدام جهاز Airfryer XXL، إذ يسمح لك بقلي الوجبات وخَبزها وشويها وتحميصها وحتى إعادة تسخينها. استمتعي بطعام لذيذ مع كل قضمة بفضل تدفق الهواء في جهاز Philips وتصميمه على شكل نجم البحر. فهو يطهو الطعام بشكل متساوٍ من كل الجوانب للحصول على وجبات مثالية في كل مرة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips

  2. تزيد تقنية Rapid Air من سرعة تدفق الهواء في السلة بمقدار 7 أضعاف، مقارنة بسرعة تدفق الهواء في جهاز Airfryer من مجموعة Viva من Philips مع قاعٍ مسطّح

  3. إزالة الدهون من 3 أوراك دجاج نيئة مطهوّة على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 24 دقيقة

  4. تكاليف الطاقة لطهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer عند 160 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (عند 200 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. . متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280 وHD9650 وHD9860 وHD9270 وHD9285 وHD9252 وHD9200 وHD9255 وHD9880. قد تختلف النتائج بحسب المنتج.