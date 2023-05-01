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  • شريكك المفضّل في أجهزة Airfryer +‏ HomeID شريكك المفضّل في أجهزة Airfryer +‏ HomeID شريكك المفضّل في أجهزة Airfryer +‏ HomeID

    السلسلة 7000 جهاز Airfryer Combi حجم XXL متصل

    HD9880/92

    شريكك المفضّل في أجهزة Airfryer +‏ HomeID

    من البداية وحتى النهاية، أزلنا التعقيد والتخمين، بحيث يستحيل أن تطهو وجبة سيئة! يتصل تطبيق HomeID بجهاز Airfryer Combi ليعطيك التوازن المثالي بين إلهامك وتوجيهك، ناهيك عن أنه يوفّر وقت الطهو.

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    السلسلة 7000 جهاز Airfryer Combi حجم XXL متصل

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    شريكك المفضّل في أجهزة Airfryer +‏ HomeID

    للحصول على نتائج مضمونة ووجبات ستحبها

    • Rapid CombiAir
    • ميزان حرارة للطعام
    • برامج الطهي التلقائي
    • متصل بـ HomeID
    • وظائف طهو 22 في 1
    يرشدك تطبيق HomeID إلى عالم من الوجبات الصحية

    يرشدك تطبيق HomeID إلى عالم من الوجبات الصحية

    الطهي باتباع الإرشادات: قم بإعداد وجبات لذيذة من دون عناء عبر توصيل جهاز Airfryer Combi بتطبيق HomeID. مع توفّر مجموعة متنوعة من الأطباق من كل أنحاء العالم للاختيار من بينها، سيرشدك تطبيق HomeID في كل خطوة، ويمكنك أيضًا تحميل وصفاتك المفضلة!

    تطهو تقنية Rapid CombiAir الطعام بالطريقة التي تحبها

    تطهو تقنية Rapid CombiAir الطعام بالطريقة التي تحبها

    الإحساس بالذوق: تخيّل أطباقًا يتم طهوها دائمًا بالطريقة التي تريدها ومجموعة من الوصفات الجديدة التي يمكنك التعرّف عليها وتذوّقها والاستمتاع بطعمها. بفضل تقنية Rapid CombiAir، أصبح هذا الأمر حقيقة! يقوم جهاز Airfryer Combi مع تطبيق HomeID بضبط وقت الطهو ودرجة الحرارة وسرعة الهواء تلقائيًا. اختر تدفق الهواء المنخفض لطهو اللحم بطريقة سو فيد على حرارة منخفضة، وطهو اليخنات ببطء وقلي اللحوم ثم طهوها ببطء. تضمن إمكانيات الطهو بتدفق هواء عالٍ ومنخفض وديناميكي أن يكون طعامك طريًا دائمًا من الداخل ومقرمشًا بالدرجة التي تحبها من الخارج.

    توفر برامج الطهي التلقائي إرشادات للحصول على أفضل النتائج

    توفر برامج الطهي التلقائي إرشادات للحصول على أفضل النتائج

    احصل على الارشاد طوال مدة الطهي: تعمل برامج الطهي التلقائي من Philips على التخلص من الإجهاد الناتج عن الطهي عندما تكون في عجلة من أمرك، بحيث تضمن أن يتم إرشادك بسلاسة طوال مدة الطهي للحصول على أفضل النتائج. ما عليك سوى اختيار المكون وتحديد الكمية ودع جهاز Airfryer Combi يقوم بالباقي.

    ميزان حرارة الطعام لتحضير طعامك المفضل بشكل مثالي بسهولة

    ميزان حرارة الطعام لتحضير طعامك المفضل بشكل مثالي بسهولة

    أضف لمسة شخصية: اطهُ شرائح اللحم والبروتينات الأخرى بالطريقة التي تحبها، سواء أكان ذلك رير (أحمر وطري) أم مطبوخًا بشكل تام أم عند أي مستوى بينهما.* يمنحك ميزان حرارة الطعام المضمّن تحكمًا كاملاً.

    ميزة QuickClean مع إمكانية تنظيف كاملة، بالإضافة إلى أنه يمكن وضعه في الجلاية

    ميزة QuickClean مع إمكانية تنظيف كاملة، بالإضافة إلى أنه يمكن وضعه في الجلاية

    ميزة QuickClean من المستوى التالي: لم نسهّل عملية الطهي وحسب؛ بل قمنا بتحسين تنظيف الجهاز بفضل التصميم الجديد. يجعل التصميم المبتكر تنظيف الحجرة الداخلية لجهاز Airfryer Combi أسهل من أي جهاز Airfryer آخر في السوق ويمكن أيضًا غسل كل الأجزاء في الجلاية.

    الطهو باستخدام الهواء الساخن لأطباق صحية من دون الحاجة إلى الزيت

    الطهو باستخدام الهواء الساخن لأطباق صحية من دون الحاجة إلى الزيت

    صحي بطريقة مطمئنة: يتم طهي الأطباق بالطريقة التي تحبها مع دهون مضافة أقل بنسبة تصل إلى 99%***. تلذذ بكل الطعام الشهي من دون الحاجة إلى الزيت لأن جهاز Airfryer Combi يستخدم الهواء الساخن لطهي الأطباق الصحية المفضلة لديك.

    سعة XXL، مثالية للعائلات وطهي كميات كبيرة

    سعة XXL، مثالية للعائلات وطهي كميات كبيرة

    المزيد من الطعام في وقت أقل: أصبح طهي كميات كبيرة أو تحضير وجبات الطعام لأكثر من 7 أشخاص الآن أسهل وأكثر ملاءمة من أي وقت مضى مع سعة XXL تبلغ 2 كجم/8,3 لترات، مع أكبر جهاز Airfryer لدينا حتى الآن.

    طهو المزيد من الطعام مع مجموعة واسعة من وظائف الطهي

    طهو المزيد من الطعام مع مجموعة واسعة من وظائف الطهي

    احصل على الإلهام لتحضير وجبات متنوعة وليس فقط قلي الطعام: اطهُ بثقة، مثل القلي والشواء والتحمير والخَبز والقلي ثم الطهو ببطء والطهو بطريقة سو فيد والطهو ببطء والتحميص والتجفيف وإذابة الجليد والمزيد غير ذلك! اعثر على أفكار وصفات تتناسب مع أساليب الطهو المختلفة على HomeID يقدّمها الطهاة وغيرهم من مستخدمي HomeID.

    عرض بديهي لاستخدام سهل من أول لمسة

    عرض بديهي لاستخدام سهل من أول لمسة

    شاشة بديهية بتصميم أنيق: يجعل جهاز Airfryer يبدو رائعًا في مطبخك، وفي الوقت نفسه سهل الاستخدام من أول لمسة

    وفّر استهلاك الطاقة لغاية 70% عن طريق الطهي بشكل أسرع بنسبة 40%**

    وفّر استهلاك الطاقة لغاية 70% عن طريق الطهي بشكل أسرع بنسبة 40%**

    جيد لك وللكوكب: وفّر استهلاك الطاقة لغاية 60% واطهُ بشكل أسرع بنسبة 40% باستخدام جهاز Airfryer من Philips مقابل استخدام الفرن**.

    تعلم تحضير طعامك المفضّل عن طريق الاتصال بتطبيق HomeID

    تعلم تحضير طعامك المفضّل عن طريق الاتصال بتطبيق HomeID

    تعلم تحضير طعامك المفضّل: كلما استخدمت Airfryer Combi، سيتعلّم تطبيق HomeID أكثر كيفية تحسين تجربة الطهو الخاصة بك وستتمكّن من تقديم التوصيات بوصفات مصممة وفقًا لتفضيلاتك.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2200  W
      طول سلك الطاقة
      1  m
      التردد
      50  Hz
      شاشة TFT
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عمق)
      335 × 357 × 443 مم  mm
      وزن المنتج
      9,4  kg
      أبعاد المنتج (العرض×الطول×العمق)
      335×351×443 مم

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • جدران خارجية باردة
      • قابل للغسل في الجلاية
      • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      • مؤشر الجهوزية
      • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      • ضوء تشغيل الطاقة
      • QuickClean
      • شاشة LED
      • التحكم بالوقت
      • تقنية Rapid CombiAir
      • المحافظة على السخونة
      • اتصال Wifi
      طرق الطهي
      • القلي
      • التحميص
      • الشوي
      • الخَبز
      • الطهي في وعاء واحد
      • التحمير
      • القلي السطحي
      • طهي المأكولات المثلّجة
      • التسخين
      • إذابة الجليد
      • المحافظة على السخونة
      • التجفيف
      • التحميص
      • تحضير اليخنة
      • التخمير
      • المربى
      • الطهو البطيء
      • القلي ثم الطهو ببطء
      • طعام سريع التجهيز
      • الخبز بجهاز ذي ثلاث أوضاع طهي
      • التحمير بجهاز ذي ثلاث أوضاع طهي
      • الشوي بجهاز ذي ثلاث أوضاع طهي

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أسود
      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التغليف
      أكثر من 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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    • الدقة: +/- 1 درجة مئوية للحصول على درجة الحرارة الأساسية المثالية.
    • *تكاليف استهلاك الطاقة لطهي دجاجة واحدة (ضبط جهاز Airfryer عند 160 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (عند 200 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280 وHD9650، وHD9270، وHD9285، وHD9252، وHD9200، وHD9255، وHD9880.
    • **طهو 1 كجم من البطاطس المقلية الطازجة باستخدام ملعقة كبيرة واحدة من الزيت مقارنة بالمقلاة التقليدية مع لترين.
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