أفضل رفيق للأطفال

سماعات الرأس المناسبة ليتعرّف هواة الموسيقى الصغار على عالم الصوت. تم تخصيص الجهير النقي والتصميم المرح لتلبية احتياجات الأطفال بمرحلة النمو، وهي تتميّز بتصميم متين بما يكفي لتتحمّل كل الظروف. ويبقى الاستماع إلى الموسيقى مرحًا وآمنًا في الوقت نفسه مع مفتاح مستوى الصوت المحدد على درجة 85 ديسيبل.