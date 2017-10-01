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  • أفضل رفيق للأطفال أفضل رفيق للأطفال أفضل رفيق للأطفال

    سمّاعات رأس للأطفال

    SHK2000PK/00

    أفضل رفيق للأطفال

    سماعات الرأس المناسبة ليتعرّف هواة الموسيقى الصغار على عالم الصوت. تم تخصيص الجهير النقي والتصميم المرح لتلبية احتياجات الأطفال بمرحلة النمو، وهي تتميّز بتصميم متين بما يكفي لتتحمّل كل الظروف. ويبقى الاستماع إلى الموسيقى مرحًا وآمنًا في الوقت نفسه مع مفتاح مستوى الصوت المحدد على درجة 85 ديسيبل.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سمّاعات رأس للأطفال

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    مراجعة كل الأطفال

    أفضل رفيق للأطفال

    حجم مناسب للأطفال، مستوى الصوت الأقصى محدد

    • مشغلات حجم 30 مم/جزء خلفي مغلق
    • مثبتة على الأذن
    • زهري وأرجواني
    • تحديد مستوى الصوت على < 85 ديسبيل
    عصبة رأس مريحة وقابلة للضبط وتتوسّع مع نمو الطفل

    عصبة رأس مريحة وقابلة للضبط وتتوسّع مع نمو الطفل

    يمكن ضبط عصبة الرأس المريحة والبسطة بالكامل لتلائم رأس أي طفل بشكل مريح وتتّسع تدريجيًا مع نموّه.

    تقدّم مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم المصنوعة من النيوديميوم صوتًا نقيًا ومتوازنًا

    تقدّم مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم المصنوعة من النيوديميوم صوتًا نقيًا ومتوازنًا

    يُعدّ النيوديميوم من أفضل المواد لتوليد حقل مغناطيسي قوي بهدف زيادة الحساسية في ملف صوتي، وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقية ومتوازنة.

    تصميم متين وخال من البراغي للّهو بشكل ممتع

    تصميم متين وخال من البراغي للّهو بشكل ممتع

    يسمح التصميم المتين والخالي من البراغي بفك أجزاء سماعات الرأس وإعادتها إلى مكانها بسهولة.

    تضمن بطانات الأذن الناعمة ملاءمة مريحة وآمنة

    تضمن بطانات الأذن الناعمة ملاءمة مريحة وآمنة

    إن أغطية الأذن مبطّنة بالكامل بالإسفنج الناعم للحصول على أعلى مستوى من الراحة والأمان.

    عصبة رأس بوزن خفيف جدًا لمستوى مذهل من الراحة والملاءمة

    عصبة رأس بوزن خفيف جدًا لمستوى مذهل من الراحة والملاءمة

    تتميّز عصبة الرأس الرفيعة بالراحة التامة التي تقدّمها وبوزنها الخفيف جدًا ليكون ارتداؤها مريح لساعات طويلة. وقد ينسى الأطفال حتى أنّهم يرتدونها.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      12 - ‎22 000 هرتز
      قطر السماعة
      32 ملم
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      40 مللي واط
      الحساسية
      99 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      طول السلك
      1.2 م
      الوصلة
      3.5 مم

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      24  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      21.5  سم
      الوزن الإجمالي
      0.71  كلغ
      الارتفاع
      26.2  سم
      GTIN
      1 69 23410 73063 7
      الوزن الصافي
      0.3006  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.4094  كلغ

    • الملاءمة

      تقييد مستوى الصوت (85 ديسيبل كحد أقصى)
      نعم

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      22.1  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      19.8  سم
      العمق
      7.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      69 23410 73063 0
      الوزن الإجمالي
      0.154  كلغ
      الوزن الصافي
      0.1002  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.0538  كلغ

    • تصميم

      اللون
      زهري-أرجواني
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      مادة وصلة الأذن
      مصنوعة من الاسفنج
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة على الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • الأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      13 x‏ 7 x‏ 15,5 سم
      وزن المنتج
      0,1002  كلغ
      طول قوس عصبة الرأس
      320 - 360  ملليمترًا

    • UPC

      UPC
      8‎ 89446 00084 9

    Badge-D2C

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