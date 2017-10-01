SHL3075WT/00
أطرب حواسك. BASS+
أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد.إكتشف كلّ المميزات
متوفر في:
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميز سماعات الرأس BASS+ بمشغلات مكبر الصوت حجم 32 مم التي توفر صوت جهير قويًا ومدوّيًا.
تتميّز سماعات الرأس BASS+ المصممة للراحة المثالية بغطائَي أذنَين دوّارَين وعصبة رأس قابلة للضبط لضمان الملاءمة والراحة لجميع مستخدميها.
صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+ الفريد من نوعه والمتميّز.
بفضل تصميمها القابل للطي بشكل مسطّح، يسهل طيّ سماعات الرأس BASS+ وتخزينها، ما يجعلها الرفيق المثالي للسفر.
يسمح لك جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام بتشغيل الأغاني والموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا والرد على المكالمات بمجرد كبسة زر.
تضمن وسادات الأذن الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.
بفضل تصميمها الصوتي المغلق، تحجب سماعات BASS+ الضوضاء المحيطة لابتكار عزل صوت محسّن وتقديم تجربة استماع أفضل.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
تصميم
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