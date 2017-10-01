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  • أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎

    BASS+ سماعات رأس مع ميكروفون

    SHL3175WT/00

    أطرب حواسك. BASS+‎

    أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+‎ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه التي يتم وضعها على الأذن جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    BASS+ سماعات رأس مع ميكروفون

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    أطرب حواسك. BASS+‎

    • جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم
    • مثبتة فوق الأذن
    • بطانات أذن ناعمة
    • تصميم قابل للطي وصغير الحجم
    مكبرات صوت مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم

    مكبرات صوت مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم

    مكبرات صوت مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم توفر جهيرًا قويًا صاخبًا

    جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

    جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

    جهير قوي لترقية تجربة الاستماع الممتعة. لا تنخدع بتصميمها الأنيق، لأن فتحة الجهير المصممة بشكل خاص والمشغلات التي تم تعديلها خصيصًا تنتج ترددات منخفضة تؤمن لسماعات الرأس صوت Bass+‎ الفريد من نوعه والمميز. كذلك، يُستخدم مستوى صوتي منفصل لضمان أداء الجهير المتناسق والعالي في كل أغنية ومقطع.

    يمكن طيّ السماعات ليصبح حجمها صغيرًا من أجل تخزينها وحملها بسهولة

    يمكن طيّ السماعات ليصبح حجمها صغيرًا من أجل تخزينها وحملها بسهولة

    يقدّم لك التصميم القابل للطي والصغير الحجم الفريد من نوعه أفضل تجربة أثناء تنقلك، إذ يمكنك طي السماعات بشكل مسطح أو بحجم صغير لكي يسهل عليك حملها وتخزينها.

    وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

    وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

    بطانات أذن ناعمة ومسامية لجلسات استماع طويلة وراحة تامة

    غطاءا أذنَين وعصبة رأس قابلة للضبط توفر راحة تامة

    غطاءا أذنَين وعصبة رأس قابلة للضبط توفر راحة تامة

    تتميّز سماعات الرأس BASS+‎ المصممة للراحة المثالية بغطائَي أذنَين دوّارَين وعصبة رأس قابلة للضبط لضمان الملاءمة والراحة لجميع مستخدميها.

    جهاز تحكم عن بعد لتلقي المكالمات وإجرائها والاستماع إلى الموسيقى

    جهاز تحكم عن بعد لتلقي المكالمات وإجرائها والاستماع إلى الموسيقى

    يسمح لك جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام بتشغيل الأغاني والموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا والرد على المكالمات بمجرد كبسة زر.

    عزل صوت رائع

    تحجب الصوتيات المغلقة الضوضاء المحيطية وتؤمن صوتًا أفضل.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      8 - 23500 هرتز
      قطر السماعة
      40 ملم
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      المقاومة
      32 أوم
      نوع المغناطيس
      النيوديميوم
      طاقة الإدخال القصوى
      40 مللي واط
      الحساسية
      104 ديسيبل
      نوع
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      طول السلك
      1.2 م
      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      توصيل الكبل
      ذو جانبان
      الوصلة
      3.5  ملليمترًا

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      20.7  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      الطول
      8.1  بوصة
      العرض
      18.5  سم
      الوزن الإجمالي
      1.17  كلغ
      الارتفاع
      22.3  سم
      GTIN
      1 69 51613 98154 9
      العرض
      7.3  بوصة
      الارتفاع
      8.8  بوصة
      الوزن الصافي
      0.576  كلغ
      الوزن الإجمالي
      2.579  رطل
      الوزن الصافي
      1.270  رطل
      وزن العلبة فارغة
      0.594  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.310  رطل

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      22.5  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      19.5  سم
      العمق
      5.7  سم
      الارتفاع
      8.9  بوصة
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      69 51613 98154 2
      العرض
      7.7  بوصة
      الوزن الإجمالي
      0.303  كلغ
      العمق
      2.2  بوصة
      الوزن الصافي
      0.192  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.668  رطل
      الوزن الصافي
      0.423  رطل
      وزن العلبة فارغة
      0.111  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.245  رطل

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      5  سم
      العرض
      19  سم
      العمق
      18  سم
      العرض
      7.5  بوصة
      الارتفاع
      2.0  بوصة
      العمق
      7.1  بوصة
      الوزن
      0.19  كلغ
      الوزن
      0.419  رطل

    • تصميم

      اللون
      باللون الأبيض

    Badge-D2C

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