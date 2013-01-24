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BASS+

سماعات رأس مع ميكروفون

SHL3175WT/00
  • أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎
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    BASS+ سماعات رأس مع ميكروفون

    SHL3175WT/00

    أطرب حواسك. BASS+‎

    أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+‎ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه التي يتم وضعها على الأذن جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    BASS+ سماعات رأس مع ميكروفون

    أطرب حواسك. BASS+‎

    أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+‎ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه التي يتم وضعها على الأذن جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات

    أطرب حواسك. BASS+‎

    أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+‎ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه التي يتم وضعها على الأذن جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    BASS+ سماعات رأس مع ميكروفون

    أطرب حواسك. BASS+‎

    أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+‎ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه التي يتم وضعها على الأذن جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات

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      أطرب حواسك. BASS+‎

      • جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم
      • مثبتة فوق الأذن
      • بطانات أذن ناعمة
      • تصميم قابل للطي وصغير الحجم
      مكبرات صوت مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم

      مكبرات صوت مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم

      مكبرات صوت مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم توفر جهيرًا قويًا صاخبًا

      جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

      جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

      جهير قوي لترقية تجربة الاستماع الممتعة. لا تنخدع بتصميمها الأنيق، لأن فتحة الجهير المصممة بشكل خاص والمشغلات التي تم تعديلها خصيصًا تنتج ترددات منخفضة تؤمن لسماعات الرأس صوت Bass+‎ الفريد من نوعه والمميز. كذلك، يُستخدم مستوى صوتي منفصل لضمان أداء الجهير المتناسق والعالي في كل أغنية ومقطع.

      يمكن طيّ السماعات ليصبح حجمها صغيرًا من أجل تخزينها وحملها بسهولة

      يمكن طيّ السماعات ليصبح حجمها صغيرًا من أجل تخزينها وحملها بسهولة

      يقدّم لك التصميم القابل للطي والصغير الحجم الفريد من نوعه أفضل تجربة أثناء تنقلك، إذ يمكنك طي السماعات بشكل مسطح أو بحجم صغير لكي يسهل عليك حملها وتخزينها.

      وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

      وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

      بطانات أذن ناعمة ومسامية لجلسات استماع طويلة وراحة تامة

      غطاءا أذنَين وعصبة رأس قابلة للضبط توفر راحة تامة

      غطاءا أذنَين وعصبة رأس قابلة للضبط توفر راحة تامة

      تتميّز سماعات الرأس BASS+‎ المصممة للراحة المثالية بغطائَي أذنَين دوّارَين وعصبة رأس قابلة للضبط لضمان الملاءمة والراحة لجميع مستخدميها.

      جهاز تحكم عن بعد لتلقي المكالمات وإجرائها والاستماع إلى الموسيقى

      جهاز تحكم عن بعد لتلقي المكالمات وإجرائها والاستماع إلى الموسيقى

      يسمح لك جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام بتشغيل الأغاني والموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا والرد على المكالمات بمجرد كبسة زر.

      عزل صوت رائع

      تحجب الصوتيات المغلقة الضوضاء المحيطية وتؤمن صوتًا أفضل.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        المقاومة
        32 أوم
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        طاقة الإدخال القصوى
        40 مللي واط
        الحساسية
        104 ديسيبل
        قطر السماعة
        40 ملم
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        نطاق التردد
        8 - 23500 هرتز
        نوع
        ديناميكي

      • إمكانية الاتصال

        طول السلك
        1.2 م
        توصيل الكبل
        ذو جانبان
        موصل
        3.5  ملليمترًا
        الميكروفون
        ميكروفون مضمن

      • أبعاد العلبة

        EAN
        ‎69 51613 98154 2
        العمق
        5.7  سم
        العمق
        2.2  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0,303  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0,668  رطل
        الارتفاع
        8.9  بوصة
        الارتفاع
        22.5  سم
        الوزن الصافي
        0,192  كلغ
        الوزن الصافي
        0,423  رطل
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        وزن العلبة فارغة
        0.111  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,245  رطل
        العرض
        19.5  سم
        العرض
        7.7  بوصة
        نوع العلبة
        الكرتون
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما

      • التصميم

        اللون
        باللون الأبيض

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        2,579  رطل
        الوزن الإجمالي
        1,17  كلغ
        GTIN
        ‎1 69 51613 98154 9
        الارتفاع
        22,3  سم
        الارتفاع
        8.8  بوصة
        الطول
        20.7  سم
        الطول
        8.1  بوصة
        الوزن الصافي
        1,270  رطل
        الوزن الصافي
        0.576  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        وزن العلبة فارغة
        1,310  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0,594  كلغ
        العرض
        18.5  سم
        العرض
        7.3  بوصة

      • أبعاد المنتج

        العمق
        18  سم
        العمق
        7.1  بوصة
        الارتفاع
        2.0  بوصة
        الارتفاع
        5  سم
        الوزن
        0,419  رطل
        الوزن
        0,19  كلغ
        العرض
        19  سم
        العرض
        7.5  بوصة

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