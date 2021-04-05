هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك ملاءمة محكمة في الأذن وصوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتيح لك سماعات الرأس هذه الاستمتاع بصوت رائع مهما كانت أحوال الطقس بفضل تصنيف IPX4 الذي تتمتع به ومشغّلاتها القوية بحجم 6 مم. ونظرًا إلى أنها مقاومة تمامًا للطرطشة، فلن تتأثر بالقليل من التعرّق، كما أنه ما من داعٍ للقلق في حال فاجأك المطر.
علبة شحن صغيرة للغاية لوقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة
تنقل على الطريق وبحوزتك شواحن متعددة في جَيبك. يمكنك الحصول على وقت تشغيل يصل إلى 6 ساعات من عملية شحن واحدة، بالإضافة إلى 12 ساعة إضافية من علبة مشحونة بالكامل. تقدّم لك عملية شحن قصيرة مدتها 15 دقيقة داخل العلبة وقت تشغيل يستمر لساعة. يستغرق شحن العلبة بالكامل ساعتين بواسطة USB-C.
قم بإجراء المكالمات باستخدام سماعة رأس واحدة. وضع أحادي
هل تتلقى الكثير من المكالمات؟ يمكنك مضاعفة وقت التحدّث من خلال استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن السماعة الأخرى. يتم تعيين الميكروفون تلقائيًا إلى سماعة الأذن التي تستخدمها، وما عليك سوى التبديل بينهما عندما تبدأ بطارية سماعة الأذن الحالية بالنفاد.
ملاءمة آمنة ومريحة في الأذن
استمتع براحة تامة بفضل أغطية رؤوس الأذن الناعمة القابلة للتبديل والمصنوعة من السيليكون. تدخل رؤوس الأذن على كل سماعة أذن بطريقة آمنة في قناة الأذن، فتشكّل حاجزًا مثاليًا يقلل الضوضاء الخارجية. علاوة على ذلك، يحافظ الشكل الذي يشبه "عصا الهوكي" على أمان كل سماعة أذن.
عناصر تحكّم مدمجة. ميكروفون مضمّن. إمكانية إقران سهلة
تسمح لك عناصر التحكّم على سماعات الأذن بإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا والردّ على المكالمات والتحكّم في مستوى الصوت وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك. تصبح سماعات الرأس جاهزة للإقران في اللحظة التي تقوم فيها بتشغيل تقنية Bluetooth.