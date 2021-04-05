مصطلحات البحث

AR
EN
  • جاهزة للاستخدام على الدوام جاهزة للاستخدام على الدوام جاهزة للاستخدام على الدوام

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT2206WT/00

    جاهزة للاستخدام على الدوام

    هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك ملاءمة محكمة في الأذن وصوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة.

    إكتشف كلّ المميزات

    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل سماعات رأس داخل الأذن - سماعة أذن

    جاهزة للاستخدام على الدوام

    • سماعات أذن مع ملاءمة في الأذن
    • علبة شحن صغيرة للغاية
    • حماية من المياه بتصنيف IPX4
    • وقت تشغيل لغاية 18 ساعة
    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    تتيح لك سماعات الرأس هذه الاستمتاع بصوت رائع مهما كانت أحوال الطقس بفضل تصنيف IPX4 الذي تتمتع به ومشغّلاتها القوية بحجم 6 مم. ونظرًا إلى أنها مقاومة تمامًا للطرطشة، فلن تتأثر بالقليل من التعرّق، كما أنه ما من داعٍ للقلق في حال فاجأك المطر.

    علبة شحن صغيرة للغاية لوقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة

    علبة شحن صغيرة للغاية لوقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة

    تنقل على الطريق وبحوزتك شواحن متعددة في جَيبك. يمكنك الحصول على وقت تشغيل يصل إلى 6 ساعات من عملية شحن واحدة، بالإضافة إلى 12 ساعة إضافية من علبة مشحونة بالكامل. تقدّم لك عملية شحن قصيرة مدتها 15 دقيقة داخل العلبة وقت تشغيل يستمر لساعة. يستغرق شحن العلبة بالكامل ساعتين بواسطة USB-C.

    قم بإجراء المكالمات باستخدام سماعة رأس واحدة. وضع أحادي

    قم بإجراء المكالمات باستخدام سماعة رأس واحدة. وضع أحادي

    هل تتلقى الكثير من المكالمات؟ يمكنك مضاعفة وقت التحدّث من خلال استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن السماعة الأخرى. يتم تعيين الميكروفون تلقائيًا إلى سماعة الأذن التي تستخدمها، وما عليك سوى التبديل بينهما عندما تبدأ بطارية سماعة الأذن الحالية بالنفاد.

    ملاءمة آمنة ومريحة في الأذن

    استمتع براحة تامة بفضل أغطية رؤوس الأذن الناعمة القابلة للتبديل والمصنوعة من السيليكون. تدخل رؤوس الأذن على كل سماعة أذن بطريقة آمنة في قناة الأذن، فتشكّل حاجزًا مثاليًا يقلل الضوضاء الخارجية. علاوة على ذلك، يحافظ الشكل الذي يشبه "عصا الهوكي" على أمان كل سماعة أذن.

    عناصر تحكّم مدمجة. ميكروفون مضمّن. إمكانية إقران سهلة

    تسمح لك عناصر التحكّم على سماعات الأذن بإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا والردّ على المكالمات والتحكّم في مستوى الصوت وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك. تصبح سماعات الرأس جاهزة للإقران في اللحظة التي تقوم فيها بتشغيل تقنية Bluetooth.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      6 ملم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      5 مللي واط
      الحساسية
      101 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      إصدار Bluetooth
      5.0
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      33.8  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      27.8  سم
      الوزن الإجمالي
      4.279  كلغ
      الارتفاع
      25  سم
      GTIN
      1 48 95229 11741 6
      الوزن الصافي
      1.392  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      2.887  كلغ

    • الملاءمة

      إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
      نعم
      المقاومة للمياه
      IPX4
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      16  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      13  سم
      الارتفاع
      11  سم
      الوزن الصافي
      0.174  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.479  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.305  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 11741 3

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت تشغيل الموسيقى
      6 +12  ساعة (ساعات)
      مدّة التحدث
      6 ساعات
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 1 hr
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      10.5  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      350  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      55  mAh
      فترة الاستعداد لعمر البطارية
      200 hr

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.2  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      4  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 11741 9
      الوزن الإجمالي
      0.13  كلغ
      الوزن الصافي
      0.058  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.072  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      4.57  سم
      العرض
      5.7  سم
      العمق
      3.1  سم
      الوزن
      0.037  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 500 مم

    • تصميم

      اللون
      أبيض
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة في الأذن
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      2 mics

    • UPC

      UPC
      ‎8 40063 20182 8

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      نعم
      تنشيط المساعد الصوتي
      يدوي
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.