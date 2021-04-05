مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

تتيح لك سماعات الرأس هذه الاستمتاع بصوت رائع مهما كانت أحوال الطقس بفضل تصنيف IPX4 الذي تتمتع به ومشغّلاتها القوية بحجم 6 مم. ونظرًا إلى أنها مقاومة تمامًا للطرطشة، فلن تتأثر بالقليل من التعرّق، كما أنه ما من داعٍ للقلق في حال فاجأك المطر.