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طب القلب

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العناية الحرجة

  • إدارة أنظمة الإنذارات

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  • إدارة مكافحة انتشار حالات العدوى في المستشفيات

    توفر لك حلول الرعاية الحرجة التي يقدمها قسم الرعاية الصحية من Philips أدوات تساعد في تقليل التلوث الخلطي وفي الاستعداد لمكافحة حالات العدوى

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  • أدوات المقياس المعدل للإنذار المبكر لتحقيق استجابة سريعة

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عناية الجهاز التنفسي بالمنزل

  • حلول الربو

    حلول شاملة لمرضى الربو الراغبين في عيش حياة نشطة.

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  • رعاية المرضى المصابين بالأمراض الرئوية المقيّدة من Philips Respironics

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  • COPD Management Solutions

    حلول كاملة وشاملة للمساعدة في علاج المرضى في المنزل.

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رعاية الأمومة والطفولة

  • تطبيق الرعاية في مراحل النمو

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طب الأشعة

  • الفحص المناسب في الوقت المناسب للحصول على تشخيص موثوق به

    يعتبر التشخيص الموثوق به أمرًا ضروريًا في نموذج الرعاية المستندة إلى القيمة. ما هي المكونات التي تدعم موثوقية تشخيصك؟

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  • تحسين سير عمل الأشعة

    إذا كنت تريد لسير عمل الأشعة أن تكون أكثر فعالية، ما عليك سوى استخدام المنتجات سهلة الاستخدام وخدمات الاستعمال والاستشارات وبرامج التدريب المخصصة.

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  • DoseWise

    توفر حلول DoseWise خدمات وتقنيات مبتكرة لإدارة التعرض للإشعاع الطبي بصورة أفضل لكل من المرضى وأخصائيي الرعاية الصحية.

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  • تجربة المرضى المتعلقة بالأشعة

    لا تقتصر تجربة المريض على مجرد مرحلة العلاج السريري. فكل نقطة اتصال تمنح موفري الرعاية الصحية فرصة لتقديم خدمة عملاء متميزة وتخصيص الرعاية والتميّز بالتالي عن الآخرين. تأكد أن المرضى يلاحظون كل خطوة تخطيها.

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رعاية مرضى انقطاع النفس النومي

  • تشخيص اضطرابات النوم

    وفي خطوة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لمراكز علاج اضطرابات النوم، يُقدّم جهاز Respironics من Philips حلولاً تشخيصية لاضطرابات النوم في المختبر والمنزل.

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  • امتثال علاج اضطراب النوم من Philips Respironics

    حلول امتثال علاج انقطاع النفس النومي للمرضى والأطباء وموفري الرعاية.

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  • علاج انقطاع النفس النومي من Philips Respironics

    تحقق حلول علاج انقطاع النفس النومي من Philips Respironics الفعالية السريرية والرعاية المنظمّة.

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إدارة الرعاية الصحية

  • تحقيق رعاية متصلة

    الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتمركزة حول المريض لتنسيق الرعاية وتوصيلها أينما تمّ توفيرها.

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  • إدارة الرعاية الصحية: تقديم الرعاية الصحية عن بُعد

    الهدف الثلاثي: من شأن القدرة على تحسين تجربة رعاية المرضى وصحة السكان، مع خفض نصيب الفرد من التكاليف، تحديد المؤسسات التي ستزدهر

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  • تحسين الاداء السريرى

    يستخدم فريق العمل لدينا تخطيط تدفق التجربة وتحليلات البيانات لتحديد المشاكل التي تعيق سير العمل وتقدّم العمليات، كما تسليط الضوء على الفرص التي تساهم في تحسين العمليات

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إدارة المعلومات

  • التشغيل التفاعلي للرعاية الصحية وأمان الأجهزة الطبية

    تحقيق أمان الأجهزة الطبية في عصر التشغيل التفاعلي لأجهزة الرعاية الصحية

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  • توفر التطبيقات الطبية للأجهزة المحمولة إمكانية الوصول الى اى مكان

    تقدم شركة فيليبس تطبيقت طبية للاجهزة المحمولة التى تنقل الصور والبيانات الى اجهزة الاطباء السريريين المحمولة وذلك لتحسين رعاية المرضى والفعالية .

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك